Alla lista delle pretendenti per Samuel Gustafson nelle ultime ore si è aggiunta anche il Genoa. Il centrocampista svedese è rientrato al Torino dopo aver terminato il prestito al Verona (con cui ha conquistato la promozione in serie A dopo un campionato da protagonista) ma non rientra nei piani di Walter Mazzarri.



La società granata è quindi disposta a cedere il giocatore e la trattativa con il Genoa può entrare nel vivo. Ma Urbano Cairo, al momento, non vuole parlare di un prestito ma solamente di una cessione a titolo definitivo del centrocampista: il presidente del Torino ha già respinto la richiesta del rinnovo del prestito presentata dal Verona.