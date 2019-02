Dopo lo 0-0 di ieri al San Paolo contro il Napoli, il Torino nella tarda mattinata di oggi è tornato ad allenarsi al Filadelfia. Walter Mazzarri ha potuto contare su quasi tutti gli elementi della sua rosa fatta eccezione per Koffi Djidji.



Il difensore ivoriano non ha potuto partecipare alla partita contro il Napoli a causa di un problema al ginocchio, quest'oggi Djidji ha svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra: Walter Mazzarri spera di poter recuperare l'ex Nantes per la partita di sabato contro l'Atalanta.