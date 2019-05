All’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato manca ancora più di un mese. Eppure, nonostante l’1 luglio sia ancora distante, il Torino nel giro di poche ore ha già chiuso due importanti operazioni in uscita assicurandosi un tesoretto di 21,5 milioni di euro dalla cessione di calciatori che non rientravano più da tempo nei piani tecnici: Adem Ljajic e M’Baye Niang. Il primo è stato acquistato a titolo definitivo dal Besiktas, il secondo del Rennes.



IL TESORETTO VERRA' PRESTO SPESO - Ai soldi già incassati da queste due cessioni potrebbero aggiungersi altri 2 milioni provenienti dal Corinthians che dovrebbe esercitare la clausola per il diritto di riscatto di Danilo Avelar, altro giocatore da tempo fuori dai piani della società granata. Il presidente Urbano Cairo può quindi contare su un buon tesoretto da cui partire per la campagna acquisti estiva del suo Torino: un tesoretto che è però destinato a essere speso già nei prossimi giorni. Per riscattare il cartellino di Simone Zaza dal Valencia (è obbligata a farlo per contratto) la società granata dovrà spendere 12 milioni e altri 10 ne serviranno per acquistare a titolo definitivo Ola Aina dal Chelsea (operazione, questa, che Cairo ha già annunciato voler fare). NIANG, CESSIONE DA 15 MILIONI - L’acquisto a titolo definitivo di Ljajic da parte del Besiktas era ha certo sorpreso. Il club turco la scorsa estate aveva acquistato il trequartista con la formula del prestito con obbligo di riscatto a due condizioni: piazzamento finale nelle prime tre posizioni della classifica da parte della squadra e un minimo di diciassette partite giocate dal fantasista. Entrambe le variabili si sono verificate e così il club di Istanbul ha versato nelle casse granata i 6,5 milioni di euro pattuiti. Era invece meno scontato, soprattutto un anno fa dopo la deludente stagione in granata di cui è stato protagonista l’attaccante, che il Torino riuscisse a recuperare i 15 milioni spesi per acquistarlo dal Milan. Invece, dopo aver avuto Niang in prestito per una stagione, il Rennes si è convinto a staccare un assegno proprio da 15 milioni.