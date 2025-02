Getty Images

Torino, giallo Ilic. Stankovic, allenatore dello Spartak Mosca: "Non credo che arriverà"

Alessandro Di Gioia

3 minuti fa



Un nuovo capitolo nella possibile cessione di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. Il centrocampista serbo ha già lasciato Torino per partire in direzione Barcellona dove ha fatto scalo per svolgere le visite mediche prima del suo arrivo in Russia. Ma non è mai arrivata l'ufficialità del suo acquisto.



LE PAROLE DI STANKOVIC - L'unico aggiornamento ufficiale è arrivato dal tecnico dello Spartak Mosca Dejan Stankovic il quale alla tv del club ha dichiarato: "Non credo che Ilic arriverà. Noi abbiamo sulla lista diversi nomi fatti dagli scout, uno di quelli era anche Ilic. Non credo che arriverà. Continueremo a lavorare perché il mercato è ancora aperto. Vediamo cosa succederà alla fine". Da capire se sono parole strategiche nelle trattativa oppure se davvero è finita per Ilic allo Spartak. È sorprendente perché avrebbe già svolto le visite mediche.