Alla vigilia diha presentato in conferenza stampa la partita di domani: "Facciamo gli auguri di pronta guarigione al presidente. Domani mi aspetto di mettere un mattone nel nostro percorso. La squadra ha bisogna di riprendere fiducia e autostima un passo alla volta".Sui portieri: "è il nostro portiere titolare, ma ho fiducia in tutti e quattro i portieri che abbiamo in rosa. Il campionato è lungo e non si sa mai cosa può succedere".In una settimana il Torino affronterà tre partite, prima la, poi ile infine il: "E’ un passaggio importante, abbiamo tre partite fondamentali per il nostro presente e futuro”.Sulla difesa a cinque vista con il: “No, il Toro non ha giocato il miglior quarto d’ora con quel sistema. Ho dovuto mettere un uomo in più dietro, con i cinque inevitabilmente abbiamo difeso basso e abbiamo subito due gol, pur facendone due. A me piace correre in avanti e difendere il più lontano possibile dalla porta".Sui singoli: "lo vedo bene in tutti i ruoli offensivi, lui in questo momento è stato bravo a fare quel tipo di partita come attaccante.è un giocatore che mi piace molto, può giocare sia da trequartista che da mezzala. Da trequartista ci dà profondità ed equilibrio. Da mezzala può darci più qualità ma poi bisogna vedere chi fa il trequartista.regista? Sta crescendo in quel ruolo. Ha tante qualità, ma il ruolo di play devi averlo dentro, non ci si inventa regista. Bisognerebbe lavorarci per capire come lo interpreterebbe""Perché in difesa cambio spesso? Perché ho tutti giocatori importanti, ne giocando quattro ma ne stanno sempre altri quattro che meriterebbero di giocare".Sul modo di giocare della squadra: "La squadra deve migliorare sotto tanti aspetti. Il calcio che ho adesso in testa è un discorso che non ci porta da nessuna parte. Io devo capire qual è la necessità in questo momento della squadra. Ai pizzi e ai merletti ci penseremo. Dobbiamo capire quali sono le cose che possono fare esprimere al meglio i nostri calciatori. La squadra lavora bene, è migliorata sul piano del palleggio, nel cercare di fare tre passaggi in croce. Deve migliorare nel farne di più, nel correre in avanti, nel non subire i contropiedi. Alla squadra non manca l’applicazione nel migliorare"