Marco Giampaolo è uno dei tecnici che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione per la prossima stagione. Negli ultimi giorni si è però registrata una brusca frenata nella trattativa con il tecnico che, lo ricordiamo, è ancora sotto contratto con il Milan. Lo stop è dovuto al fatto che il presidente Urbano Cairo, insieme al direttore tecnico Davide Vangati, ha deciso di dare un'opportunità a Moreno Longo di guadagnarsi la conferma in panchina.



Se, una volta che il campionato sarà ripreso, Longo dovesse riuscire a far terminare in maniera positiva la stagione alla sua squadra, per lui potrebbe arrivare il rinnovo del contratto.