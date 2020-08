Marco Giampaolo ha fatto tre nomi alla società: sono incedibili verso il mercato. Come riporta Tuttosport, Belotti, Zaza e Baselli non si toccano, sono considerati indispensabili per il suo gioco. Il nuovo Torino - che ripartirà dal consueto 4-3-1-2 dell'ex allenatore del Milan - avrà queste tre certezze.