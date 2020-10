E’ iniziata in modo disastroso l’esperienza di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino, solo 1 punto in 5 partite. Anche nella gara di ieri col Sassuolo, quando al 79’ i granata erano sul 3 a 1 e si pensava potesse portare a casa i tre punti, c’è stata l’ennesima rimonta completata dal gol del 3 a 3 di Caputo. Dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi ecco che ora la società e i tifosi cominciano a spazientirsi, la panchina del tecnico abruzzese traballa come non mai.



Secondo Tuttosport il presidente Cairo starebbe vagliando, tra i nomi di un possibile sostituto di Giampaolo anche Roberto Donadoni. L’ex allenatore del Bologna, che da giocatore ha vinto tutto col Milan, ha già sperimentato situazioni di questo tipo e potrebbe essere l’uomo giusto per ridare stabilità all’intero ambiente.