Al termine di Torino-Lecce 3-1, Marco Giampaolo ha così commentato la vittoria della sua squadra: "Avevamo più obiettivi, chiaramente il primo era il passaggio del turno e poi fare valutazioni su chi ha giocato meno e fare il punto del nostro percorso. Partita sofferta sì, ma di semplici non ce ne sono, il Lecce è comunque competitivo ma la squadra è stata brava a centrare l’obiettivo”.



“Ora recuperiamo e pensiamo alla prossima. Potevamo risparmiarci l’ultima mezz’ora, dobbiamo lavorare e mettere a posto tante cose, giocheremo 3 partite ogni 3-4 giorni, dobbiamo migliorare in fase di non possesso, oggi abbiamo dato spazio a chi ha giocato poco o niente ed era necessario mettere minuti nelle gambe, il campionato è lungo e poi col Covid rischiamo di perdere giocatori anche il giorno prima di una partita. Abbiamo due attaccanti fuori, il Gallo non era in buone condizioni ed era fuori, davanti ci siamo arrangiati ma i ragazzi hanno dato il massimo”.



"Il passaggio del turno non era così scontato, il Lecce era in A fino allo scorso anno, questi sono scontri che sono sempre difficili. Chi è sceso in campo ha dato il massimo, non mi nascondo mai dietro una sconfitta o una vittoria, mi piace analizzare i contenuti di una partita. La partita di venerdì mi era piaciuta perché ci sono stati tanti contenuti, oggi ci sono delle cose da mettere a posto, ma c’erano giocatori adattati al ruolo, qualcuno che giocava per la prima volta…".