Simone Edera lascerà il Torino: lo ha annunciato Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro la Fiorentina. Il tecnico ha spiegato che l'attaccante non rientra nei suoi piani perché per caratteristiche poco si adatta al sul 4-3-1-2.



Edera lascerà quindi il Torino: il direttore tecnico Davide Vagnati è ora alla ricerca di una squadra per il giocatore prodotto del vivaio. Sulle sue tracce c'è il Genoa: il ds rossoblù Faggiano è un suo grande ammiratore.