L'allenatore del Torino, Marco Giampaolo ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta in casa nell'anticipo di campionato contro l'Udinese: "Nonostante le sconfitte, nelle precedenti gare avevamo sempre offerto buone prestazioni. Invece questa volta non siamo stati all'altezza. La squadra non mi è piaciuta, abbiamo giocato un primo tempo con poca personalità e nella ripresa abbiamo avuto una reazione disordinata".



"Sto lavorando dalla mattina alla sera per togliere queste preoccupazioni alla squadra, che senz'altro ha valori superiori alla classifica che occupa. Siamo penultimi per nostri demeriti, io sono il responsabile tecnico. Il mio rapporto col club è chiaro e diretto, vado avanti e penso a fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità. Ora penso soltanto all'allenamento di domattina alle 9. Il presidente Cairo è stato a cena con noi ieri sera e ha mandato il suo messaggio alla squadra, la società ci è vicina e adesso la palla passa a noi".