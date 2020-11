I quattro punti conquistati nelle ultime due partite, contro il Genoa e contro il Crotone, hanno permesso a Marco Giampaolo di salvare la propria panchina. Almeno per il momento. L'allenatore del Torino resta infatti ancora sotto osservazione perché l'inizio di campionato della squadra granata, con appena cinque punti conquistati in sette partite, resta deludente.



Dopo la pausa delle nazionali il Torino dovrà affrontare di seguito l'Inter, la Sampdoria e la Juventus: un trittico di gare complicato che per Giampaolo saranno da dentro o fuori.