Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato al canale tematico del club per presentare la sfida di domani contro l'Atalanta: "Non vogliamo prenderci alibi, abbiamo lavorato pur rispettando le regole. Abbiamo sostituito allenamenti in cui non potevano esserci contatti fisici con lavori di altro tipo. La squadra ha lavorato bene e preparato la partita al meglio delle nostre possibilità che non sono poche. Siamo pronti per affrontare una squadra forte, che gioca insieme da molti anni. Per noi è una partita bella e stimolante, che ci permetterà di capire chi siamo. Sono contento di giocare una gara di questo livello perché ci dà delle misure per il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, per capire anche quali sono gli aspetti caratteriali".