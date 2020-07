Grazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro il Brescia il Torino si è avvicinato alla salvezza. La permanenza in serie A è però ancora da conquistare aritmeticamente e potrebbe comunque non bastare a Moreno Longo per guadagnarsi il rinnovo del contratto.



Se il Torino nella prossima stagione dovesse effettivamente cambiare tecnico, il sostituto di Moreno Longo potrebbe arrivare dal Milan: i due principali candidati sono Marco Giampaolo e Stefano Pioli.