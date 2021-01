Marco Giampaolo, allenatore del Torino, presenta alla stampa la partita con il Parma di domani: "Sarà difficile, col Parma, semplicemente perché ci sono insidie in ogni gara. Noi dobbiamo solo pensare a domani, non possiamo permetterci di guardare oltre: abbiamo i margini di errore ridotti, dobbiamo imparare a convivere con queste pressioni".



SULLO SPIRITO DI SQUADRA - "A Napoli avevo lasciato una squadra in crescita e l’ho ritrovata bene, percepisco uno spirito diverso nello spogliatoio. La squadra sta crescendo anche nella presa di responsabilità, non solo nelle prestazioni”.



SUL MERCATO - “Con la società mi sento quotidianamente, il 27 dicembre ero a casa con il presidente e il direttore: cerchiamo di fare le cose migliori per il Toro. Però a me interessa anzitutto la quotidianità del campo, il mercato si farà ma è lontano. In primis, cerco di ottenere il massimo dai giocatori che già alleno. Poi faremo qualcosa, la società è attenta a fare il bene del Toro. Ma adesso conta solo il presente e la sfida di Parma, sono focalizzato sul campo e sui giocatori che ho oggi i quali devono dare il massimo per la causa granata”.