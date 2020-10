"Il nostro portiere titolare è Sirigu, poi ho fiducia in tutti i portieri che ho a disposizione. Sono tranquillo, ho quattro portieri che si allenano bene. Milinkovic-Savic ha delle caratteristiche specifiche, Sirigu ne ha altre e così via" parole queste pronunciate da Marco Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lazio.



Il tecnico ha promosso i quattro portieri che ha in rosa ma almeno uno di loro a fine stagione andrà via: Samir Ujkani e Antonio Rosati sono entrambi in scadenza di contratto, il secondo difficilmente rinnoverà il contratto ma anche il primo potrebbe partire a parametro zero.