Il match di mercoledì di Coppa Italia contro il Lecce rappresenterà per Marco Giampaolo l'occasione per testare dal primo minuti chi finora ha giocato meno e in particolare i giovani.



Fra i titoli del Torino dovrebbero infatti esserci anche tre ex Primavera: i difensori Wilfred Singo e Alessandro Buongiorno, il primo nel ruolo di terzino destro il secondo in quello di centrale, oltre che il centrocampista Jacopo Segre, pronto a prendere il posto di Tomas Rincon in cabina di regia.