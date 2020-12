Nonostante il ko casalingo contro l'Udinese, Marco Giampaolo per il momento è stato confermato sulla panchina. Ma le prossime tre partite ravvicinate del Torino, per il tecnico abruzzese hanno il sapore dell'ultimo spiaggia: contro Roma, Bologna e Napoli serviranno prestazioni convincenti e risultati.



Urbano Cairo nel frattempo ha mandato la squadra in ritiro, come fece l'anno scorso dopo lo 0-7 contro l'Atalanta: fu l'ultima mossa prima di esonerare Mazzarri, visto che il Torino non riuscì a invertire il trend negativo. Chissà se ora il ritiro si rivelerà un alleato di Giampaolo.