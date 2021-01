14.05 La notizia non è ancora ufficiale, ma la strada è segnata. Il Torino è vicino a esonerare Giampaolo, al suo posto in pole position c'è Davide Nicola, ex guida di Genoa e Crotone.



12.50 - Marco Giampaolo a un passo dall'esonero. Dopo una notte di riflessione, Urbano Cairo sta valutando seriamente l'esonero dell'ex allenatore del Milan, che ha un contratto in scadenza nel 2022. Il pareggio contro lo Spezia, in 10 dall'ottavo minuto per l'espulsione di Vignali, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, Giampaolo è vicino a lasciare un Toro terzultimo in classifica con 13 punti, che ha vinto una sola delle ultime 13 partite di campionato. Un Toro con pochi punti e poche idee. Per sostituirlo, al momento, è corsa a tre: Davide Nicola, Giampiero Ventura o Moreno Longo.