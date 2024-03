Torino, Gineitis ha rinnovato: ecco tutti i prolungamenti in programma

Andrea Piva

Gvidas Gineitis ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2028: per il giovane centrocampista è stato un meritato riconoscimento dopo quanto di buono fatto da quando Ivan Juric lo ha aggregato alla Prima squadra. Quello del calciatore lituano non sarà l'unico rinnovo da qui alla fine della stagione: la società granata ne ha infatti in programma anche altri.



Da diverse settimane il direttore tecnico, Davide Vagnati, ha avviato una trattativa con l'entourage di Ricardo Rodriguez per arrivare a un accordo per il rinnovo. Il contratto del difensore svizzero ha come scadenza quella del prossimo 30 giugno e, se non si dovesse trovare un accordo potrà andare via a parametro zero. L'obiettivo del Torino è però quello di riuscire a giungere a un'intesa per far sì che il il capitano granata resti anche per alcune stagioni.



In scadenza di contratto ci sono anche Luca Gemello e Koffi Djidji. La trattativa per il prolungamento del portiere ha subito una battuta d'arresto: Gemello non sta trovando spazi in granata e sta quindi riflettendo sul proprio futuro. Diverso il discorso che riguarda Djidji: in questa stagione il difensore è stato spesso ai box a causa di alcuni infortuni. Ivan Juric lo considera un titolarissimo ma Vagnati e Cairo riflettono sulle sue condizioni fisiche.



In scadenza di contratto, come è noto, anche il tecnico Ivan Juric. In questo caso i discorsi per il prolungamento sono rimandati al termine della stagione e dipenderanno dal posizionamento finale in classifica: come lo stesso tecnico ha spiegato, resterà solamente nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione a una coppa europea.