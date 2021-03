Rolando Mandragora e Antonio Sanabria sono stati i due acquisti del mercato di gennaio del Torino: due rinforzi che fino a questo momento hanno convinto in pieno.



L'attaccante paraguaiano nelle tre partite disputate ha sempre lasciato il segno: è andato in gol contro il Crotone e contro l'Inter, ha fornito a Zaza l'assist per l'1-2 contro il Sassuolo. Molto bene sta facendo anche il centrocampista arrivato dall'Udinese, che è anche riuscito a trovare per due volte la via del gol.