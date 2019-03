Tra i vari giocatori che il Torino sta seguendo in ottica futura c'è anche il difensore del Bordeaux Jules Koundé. Nonostante la giovane età, è un classe 1998, il centrale francese è già un titolare della formazione transalpina con cui ha anche giocato in Europa League (dove peraltro ha anche segnato due reti).



Per il momento non c'è ancora nessuna offerta ufficiale per Kouandé, ma il Torino continua a osservarlo da vicino e alla riapertura del calciomercato, la prossima estate, l'interesse dei granata potrebbe trasformarsi in una trattativa.