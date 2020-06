Non è certo un mistero che Kamil Glik voglia tornare al Torino: è stato lo stesso difensore, in un'intervista rilasciata a marzo a La Gazzetta dello Sport, a dichiararlo pubblicamente. Ora, al giornale polacco Polsat Sport, il centrale, che a febbraio ha compiuto 32 anni, ha mandato un messaggio rassicurante alla società granata. "Posso giocare ancora per 3 o 4 anni ad alti livelli" ha dichiarato.



Glik ha poi dichiarato che in futuro, prima di appendere le scarpette al chiodo, gli piacerebbe anche tornare a giocare in Polonia.