Era l’estate del 2016 quando, dopo un Europeo vissuto da protagonista con la sua Polonia,lasciò il, di cui era il capitano, per trasferirsi al. Quattro anni dopo il difensore potrebbe fare il percorso inverso. “” ha raccontato qualche mese fa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.” aveva poi aggiunto. Da quel giorno di fine marzo, quando rilasciò l’intervista, a oggi, Glik ha continuato a mandare segnali riguardo alla sua voglia di tornare a vestire la casacca granata.Un suo ritorno sarebbe gradito anche dalla piazza, come dimostrano i tanti messaggi d’affetto che i tifosi granata da settimane stanno lasciando sui profili social del centrale polacco.e il dtnel frattempo valutano l’affare:- con cui i rapporti sono rimasti più che buoni - e sa che il Monaco a fine stagione potrebbe lasciarlo partire senza fare troppa opposizione. L’ostacolo più grande potrebbe essere rappresentato da quei 3,5 milioni di euro che il difensore percepisce come stipendio annuale: una cifra che supera il tetto salariale del Torino, Glik potrebbe però ridurlo senza particolari obiezioni.Negli anni nel Principato il difensore ha vinto una Ligue 1 e ha accumulato anche una grande esperienza a livello internazionale, arrivando anche a giocare una semifinale di Champions League. A febbraio ha compiuto 32 anni ma ha voluto rassicurare tutti riguardo alle sue condizioni fisiche, per togliere eventuali dubbi riguardo a un suo ritorno: “Posso ancora giocare 3 o 4 ad alto livello”. Al Torino a settembre è prevista una vera e propria rivoluzione in difesa in vista della prossima stagione,