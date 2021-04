Amer Gojak nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino. Il centrocampista bosniaco, infatti, non è riuscito a convincere nelle occasioni in cui è stato impiegato, risultando troppo acerbo per la serie A italiana: per questo motivo a fine stagione sarà ceduto.



Resta da capire se il giocatore verrà ceduto a titolo definitivo o solamente in prestito: non è più un giovanissimo, ha infatti 24 anni, ma il Torino potrebbe concedergli l'occasione di dimostrare altrove le sue qualità prima di bocciarlo definitivamente.