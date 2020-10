Potrebbe essere finalmente arrivato il momento dell'esordio con la maglia del Torino di Amer Gojak. Il centrocampista bosniaco, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dalla Dinamo Zagabria, contro il Sassuolo non sarà però nell'undici titolare.



Marco Giampaolo ha infatti in mente un inserimento graduale del calciatore nella formazione, per questo è più probabile che possa entrare in campo nel secondo tempo.