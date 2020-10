Le valigie erano già pronte in attesa della chiamata giusta che gli avrebbe dovuta dire quale treno prendere e quale sarebbe stata la sua prossima squadra. Quest’estate invece alla stazionenon c’è andato, nonostante il desiderio di cambiare aria, il fatto che non rientri nei piani die che illo abbia messo sul mercato. L’offerta giusta per il suo addio non è arrivata e ora in casa granata c’è una grana in più da risolvere, perché il difensore napoletano rischia di vedere con il contagocce il campo fino a gennaio e, di conseguenza, svalutarsi.alle varie società che, per sua stessa ammissione, avevano cercato Izzo: una cifra ritenuta però troppo alta dae gli altri club che si erano mossi per il centrale. E’ così che il calciatore ora è rimasto seppur non propriamente contento, anche perché al momento ha pure perso il posto in Nazionale e sarà impossibile chetorni a convocarlo se non giocherà con continuità.(d’altronde Izzo ha finora sempre giocato a destra in una linea a tre) e nel precampionato, così come nella gara d’esordio a Firenze, lo ha sempre adattato al ruolo di terzino senza però ottenere buoni risultati (al Franchi è stato tra i peggiori in campo).Della mancata cessione di Izzo non può essere soddisfatto nemmeno Cairo: il presidente sa bene che, se dovesse fare tanta panchina, il valore del cartellino del suo numero 5 diminuirebbe e a gennaio (o la prossima estate) potrebbe trovarsi nella condizione di dover accettare offerte ben inferiori ai 20 milioni di euro. Improbabile, se non del tutto impossibile, che Giampaolo rinunci alla difesa a quattro per ritagliare uno spazio a Izzo. Che fare quindi per non svalutarlo troppo? Due le soluzioni:. In quella posizione, oltre ac’è però anche, giocatore per cui il Torino in estate ha deciso di puntare battendo la concorrenza dell’Atalanta. Vale la pena rinunciarci per adattare Izzo a quel ruolo?