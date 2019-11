In questa prima parte di stagione, raramente Walter Mazzarri ha schierato il suo Torino con due attaccanti di ruolo insieme, se non a partita in corso in situazione di svantaggio. Andrea Belotti ha così spesso giocato da solo in attacco ma, per l'ex granata Ciccio Graziani, il Gallo renderebbe al meglio con un altro giocatore vicino.



"Vedendo la classifica è chiaro che le cose stanno andando male - ha dichiarato Mazzarri ai microfoni di Radio Sportiva - L'anno scorso Mazzarri aveva fatto un ottimo lavoro, ma Belotti da solo non ce la può fare. Ci vuole maggiore fase offensiva. Guardate l'Inter, sta facendo scuola".