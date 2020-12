Ai microfoni di Radio Sportiva l'ex centravanti Ciccio Graziani ha parlato del Torino e della panchina di Marco Giampaolo. "​Giampaolo è un miracolato perché nonostante tutto ha la fiducia del presidente, pensano e sperano che sia un allenatore bravo, c'è un bel rapporto con la squadra e quindi vanno avanti con lui" ha dichiarato.



"Il problema vero è che questa squadra, potenzialmente attrezzata per l'Europa League, non riesce ad esprimersi. A Cairo ho detto di far benedire la squadra perché qualcuno ha fatto il malocchio" ha poi proseguito.