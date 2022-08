Il mercato in entrata del Torino non è ancora terminata. In questi ultimi giorni di trattative il dt Davide Vagnati cercherà di portare sotto la Mole altri due giocatori: un centrocampista centrale di quantità e un trequartista che possa aumentare il tasso qualitativo della squadra.



L'obiettivo numero uno per la trequarti è Dennis Praet, giocatore che già nella scorsa stagione aveva indossato la maglia granata e che ora è tornato al Leicester, squadra proprietaria del suo cartellino. In mezzo al campo si stanno invece valutando diversi profili.