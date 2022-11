Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati del Torino per il match di questa sera contro la Sampdoria. Nei granata due assenze importanti, ovvero Pellegri e Lukic, entrambi out per infortunio.



Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Fiorenza.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Adopo, Djidji.

Centrocampisti: Ilkhan, Lazaro, Vojvoda, Ricci, Garbett, Linetty.

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk.