Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Torino per la gara contro il Lecce, in programma questo pomeriggio alle 18 allo stadio Via del Mare. Torna Buongiorno. Vista l'emergenza difensiva, la buona notizia è il rientro del centrale, che dovrebbe partire da titolare. Recuperati in extremis sia Zapata che Tameze.



Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, N'Guessan, Rodriguez, Sazanov, Antolini, Zima.

Centrocampisti: Antolini, Bellanova, Ginetis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda.

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Zapata, Seck, Vlasic.