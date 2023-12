Sono 22 i giocatori convocati da Ivan Juric per la sfida al Frosinone. Il serbo ha escluso ancora Radonjic per scelta tecnica, mentre non compare nell'elenco nemmeno lo squalificato Linetty. Di seguito la lista completa:



Portieri: Brezzo, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov, Zima

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Ricci, Soppy, Tameze, Vojvoda

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata.