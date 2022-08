| CONVOCATI



Sono 21 i calciatori selezionati da mister Juric per #MonzaTorino#SFT pic.twitter.com/ujx0dqwpKb — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 13, 2022

Sono 21 i giocatori convocati da Ivan Juric per il debutto in campionato in programma stasera alle 20.45 contro il Monza. Nella lista non c'è il capitano, che nelle ultime ore è diventato un vero e proprio caso e la sua permanenza in granata non è più scontata.