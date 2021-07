Il Torino domani affronterà in amichevole il Rennes. Appuntamento per le 18 al Roazhon Park di Rennes. Di seguito i convocati del tecnico Juric per la partita, ci sono anche i nuovi acquisti Pjaca e Warming:



Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.



Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Vojvoda.



Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon, Segre, Stojkovic.



Attaccanti: Millico, Pjaca, Rauti, Sanabria, Warming, Verdi, Zaza.