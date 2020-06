Radja Nainggolan è il grande sogno di mercato del Torino. La società granata, infatti, farà un tentativo per prendere dall'Inter il centrocampista belga, che a fine stagione tornerà dal prestito al Cagliari.



La speranza del presidente Urbano Cairo è quella di riuscire ad acquistare il giocatore con la stessa formula con cui la società sarda lo ha preso un anno fa: prestito con diritto di riscatto con gran parte dell'ingaggio pagato dall'Inter. I 4,5 milioni di stipendio annui che il centrocampisti percepisce sono infatti fuori portata per il Torino, che nel caso dovesse trovare l'accordo con i nerazzurri dovrà poi convincere il giocatore a ridurre lo stipendio per il futuro.