"A Belotti abbiamo fatto un'offerta molto importante per il rinnovo del contratto" ha rivelato il presidente Urbano Cairo da Bressanone, dove ieri la formazione granata ha giocato in amichevole contro l'Al Fathi.



L'offerta molto importante di cui ha parlato il presidente è di quasi 4 milioni di euro a stagione: un ingaggio raddoppiato rispetto all'attuale. Ora in casa Torino si sta attenendo che Belotti dia una risposta: nel frattempo il Gallo è ancora in vacanza, rientrerà a Torino la prossima settimana.