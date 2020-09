Tra gli attaccanti che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare il proprio reparto offensivo c'è Joshua King. Il centravanti norvegese milita in Inghilterra nel ​Bournemouth, squadra retrocessa nella scorsa stagione dalla Premier League alla Championship.



Per il momento la trattativa è bloccata per King non sarebbe convinto della proposta aiutagli dal Torino: la società granata nel frattempo sta valutando anche altri profili per l'attacco.