Smart working anche per i calciatori del Torino, in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. E' così che i giocatori granata stanno continuando ad allenarsi tra le proprie mura domestiche, dopo che le sedute a Filadelfia sono state sospese.



Lorenzo De Silvestri ha ideato su Instagram una plank challenge coinvolgendo anche i propri compagni di squadra (ma anche calciatori di altre squadre): il terzino granata ha effettuato il duro esercizio con un asse da stiro sulla schiena, come testimonia un video postato sul proprio profilo Instagram. Si sono misurati con il plank anche Vincenzo Millico, Antonio Rosati, Armando Izzo e Tomas Rincon.