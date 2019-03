Iago Falque, Tomas Rincon e Soualiho Meité, nella tarda mattinata di oggi, si sono recati all'hotel torinese che ospita l'Atletico Madrid per salutare i incitare i colchoneros in vista della partita di questa sera contro la Juventus.



Falque, Rincon e Meité hanno così potuto salutare gli amici e gli ex compagni di squadra che ora vestono la maglia dell'Atletico Madrid. Alla sfida sul campo tra il Torino e la Juventus manca ancora diverso tempo ma nel capoluogo piemontese l'atmosfera da derby inizia a farsi sentire.