Da diversi giorni il campo principale del Filadelfia è sottoposto a lavori di rifacimento del manto erboso, lavori che da metà della scorsa settimana impediscono a Walter Mazzarri e ai suoi giocatori di utilizzarlo per gli allenamenti.



I necessari lavori di rifacimento del prato dovrebbero terminare per il week-end o, al più tardi, la prossima settimana. Finché il campo principale del Filadelfia non sarà pronto, il Torino si allenerà o allo stadio Olimpico Grande Torino o sul campo secondario del tempio granata, così come fatto nella scorsa settimana.