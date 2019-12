Dodici presenze ma solo tre da titolare, nessun gol e un solo assist: sono questi i numeri di Diego Laxalt in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino. Numeri che non sono di certo di un titolare inamovibile o di un giocatore per cui a fine il presidente Urbano Cairo potrà decidere di spendere 11,5 milioni di euro per riscattare il suo cartellino dal Milan.



A meno che nel girone di ritorno l'esterno uruguaiano non riesca a imporsi nella formazione di Walter Mazzarri, sembra improbabile che a fine stagione il Torino possa decidere di riscattarlo.