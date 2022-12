Emirhan Ilkhan in questi giorni sta lavorando per recuperare dall'infortunio patito nell'amichevole giocata dal suo Torino contro la Cremonese. L'obiettivo del centrocampista turco è quello di tornare a completa disposizione di Ivan Juric per la partita del prossimo 4 gennaio contro il Verona ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi.



Il rischio è che Ilkhan sia costretto a saltare anche la prima sfida di campionato del nuovo anno.