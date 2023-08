Nelle ultime ore, da quando è arrivata la notizia della trattativa con l'Atalanta, il profilo Instagram di Alessandro Buongiorno è stato preso d'assedio dai tifosi del Torino. Sono tanti, tantissimi, i messaggi scritti al centrale nel quale gli viene chiesto di restare in granata.



Buongiorno è di Torino, è tifoso del Toro ed è cresciuto con la maglia del Torino addosso, motivo per cui i tifosi non vorrebbero che venisse ceduto.