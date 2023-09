In occasione del match dell'Olimpico tra Torino e Genoa, i tifosi granata ne hanno approfittato per ringraziare Alessandro Buongiorno, che negli ultimi giorni di mercato ha rifiutato l'Atalanta per rimanere alla corte di Juric. L'omaggio è arrivato attraverso uno striscione che recita: "Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno".