I tifosi del Torino non sono contenti del mercato estivo dei granata. Al momento il presidente Cairo ha esercitato il riscatto per alcuni giocatori, come Djidji, Ansaldi e Zaza. La sconfitta di giovedi scorso nel preliminare di Europa League contro il Wolverhampton ha lasciato però il segno. Oggi l'impegno con il Sassuolo, intanto questa mattina, all'esterno del Filadelfia, è apparso uno striscione (foto Twitter @GalassiaGranata) tra il polemico e l'ironico dei tifosi granata, rivolto inevitabilmente al presidente Cairo e ad un mercato, per ora, ritenuto inadeguato: "Grazie presidente per questo mercato stupefacente". Dopo queste parole, il mercato accelererà?