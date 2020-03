Kamil Glik è ancora nei cuori dei tifosi del Torino, lo si capisce anche dando un'occhiata al suo profilo Instagram che, negli ultimi giorni, è stato preso d'assalto dai sostenitori granata che gli hanno lasciato numerosi messaggi e inviti e tornare sotto la Mole.



Glik ha vestito la maglia del Torino per cinque stagioni ed è stato anche il capitano della squadra per tre anni. Negli scorsi giorni, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore polacco aveva dichiarato amore per la società granata e aveva aperto anche alla possibilità di un ritorno. Ritorno che i tifosi vorrebbero.