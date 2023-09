Questa sera il Torino scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Una partita difficile che Ivan Juric non vuole però sbagliare: ecco perché sta riflettendo con attenzione sulla formazione da mandare in campo.



Sono tre i dubbi che attanagliano il tecnico granata: il primo è a centrocampo, dove Samuele Ricci, Ivan Ilic e Adrien Tameze si contendono due maglie da titolare, sulla trequarti il ballottaggio è tra Nemanja Radonjic e Yann Karamoh, in attacco invece il dubbio è tra Duvan Zapata e Antonio Sanabria.