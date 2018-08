Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato a Radio Marca della sua esperienza con la Roma, avversaria domani dei granata nella prima di campionato, e dell'imminente stagione.



Queste le sue dichiarazioni: "È sempre speciale per me affrontare la Roma. Quando ero nella Capitale, per me fu un anno complicato e bello al tempo stesso. Quest'anno abbiamo una buona squadra e non vedo l'ora di iniziare. Obiettivi? Migliorare quanto fatto la passata stagione, abbiamo mantenuto un buon blocco di giocatori ma dobbiamo pensare partita dopo partita e poi vedere dove arriveremo. Spagna? La Roja sarebbe un sogno, ma non è un obiettivo personale. Cristiano Ronaldo? Il suo arrivo conferma la crescita della Serie A".