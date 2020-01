Iago Falque è pronto a lasciare il Torino. L'attaccante spagnolo, non convocato da Mazzarri per la partita di questa sera a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, ha deciso di accettare l'offerta del Genoa. Le visite mediche sono previste già oggi. Niente da fare per la Spal.



E non finisce qui, infatti il Genoa ha chiesto in prestito alla Fiorentina un altro esterno offensivo: Riccardo Sottil (classe 1999).